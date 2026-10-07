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    В РСТ заявили о 23 жалобах на рвоту от туристов из отеля Bosphorus Sorgun в Турции

    РСТ: от туристов из отеля Bosphorus Sorgun в Турции поступило 23 жалобы на рвоту

    Фото: РИА «Новости»

    С августа от туристов, которые отдыхали в отеле Bosphorus Sorgun в Турции, поступило 23 обращения с жалобами на рвоту, диарею и симптомы гастроэнтерита. Об этом сообщила пресс-служба РСТ со ссылкой на данные страховых компаний.

    При этом жалобы отдыхающих сами по себе не дают возможности выяснить, почему ухудшилось состояние здоровья и откуда могла прийти инфекция. Чтобы подтвердить вспышку инфекционного заболевания и выявить ее истоки, требуются данные медицинских и санитарно-эпидемиологических проверок.

    «РСТ рекомендует туристам при появлении подобных симптомов незамедлительно обращаться в страховую компанию по номеру, указанному в полисе, и следовать рекомендациям ассистанса», — заявили в сообщении.

    В случае необходимости туристам окажут медицинскую помощь в рамках условий страхового полиса.

    Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна намерена принимать туристов круглый год.

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