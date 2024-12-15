Состояние пострадавших при крушении танкера оценили в Минздраве

Минздрав: двое пострадавших при крушении танкера находятся в тяжелом состоянии

При крушении танкера в Черном море пострадали 11 человек, их доставили в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние остальных девяти пострадавших расценили как средней тяжести.

«Два человека в тяжелом состоянии, еще девять — средней тяжести. Всем пациентам оказали необходимую помощь медиков. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание помощи пострадавшим», — сказал Кузнецов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил в Telegram-канале, что у всех пострадавших зафиксировали переохлаждение.

«Врачи оказывают им медицинскую помощь. При необходимости перевезем пациентов в краевую больницу в Краснодар», — отметил глава региона.

Ранее председатель кабмина Михаил Мишустин создал группу для координации работ по ликвидации последствий происшествия с танкерами в Керченском проливе.