Сбившим лосенка под Истрой оказался вышедший на пенсию дипломат

За рулем автомобиля Subaru, который сбил вышедшего на дорогу в городском округе Истра лосенка, был 77-летний пенсионер, ранее работавший в дипломатической службе России и возглавлявший посольство в Японии. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Журналисты выяснили, что в ходе общения с прибывшими на место аварии сотрудниками полиции водитель объяснил, что лосенок выскочил с другой стороны дороги, прыгнул на капот и после этого упал в канаву на обочине.

Пенсионер не исключил, что именно в результате последнего приземления животное переломало ноги. Водитель добавил, что скоростного режима не превышал и двигался со скоростью 50 километров в час.

После составления протокола правоохранители опустили водителя и пообещали, что свяжутся с ветеринарами и профильными службами для оказания помощи животному.

Лосенка с переломанными ногами ветеринары забрали только после обращения зоозащитников, которые заявили, что пострадавший сохатый лежит на обочине больше суток. Специалисты ввели лосенку седативные вещества, чтобы он не чувствовал боли во время транспортировки. Животное доставили в клинику, которое занимается лечением лошадей. Там ему провели первую операцию по восстановлению сломанных костей.