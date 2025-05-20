Появились кадры подготовки к операции сбитого под Истрой лосенка Илюши

Сбитого в Московской области лосенка благополучно отвезли в ветеринарную клинику, животное находится в стабильно удовлетворительном состоянии. В распоряжении 360.ru появились кадры подготовки Илюши к операции.

В ветклинику, специализирующуюся на лечении лошадей, лосенка доставили 19 мая. Врачи ввели ему обезболивающие и седативные препараты, а также наложили повязки и гипс.

Сегодня во второй половине дня планируется проведение операции остеосинтеза – хирургического метода лечения переломов и восстановления целостности костей. В дальнейшем Илюшу планируют перевезти в центр реабилитации диких животных «Лосиный остров».

Прокуратура Московской области в Telegram-канале отметила, что специалисты ветеринарной службы оказали лосенку необходимую помощь.

«Прокуратура держит под контролем состояние здоровья животного и продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие», — заявили в ведомстве.

Лося сбили 18 мая в Истринском районе, рядом с КП «Княжье озеро». По данным подмосковной полиции, водитель Subaru бросил раненое животное на обочине дороги, где то больше суток пролежало со сломанными ногами. Полиция проводит проверку, в распоряжении 360.ru появились кадры эвакуации животного.