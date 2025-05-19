Сбитого под Истрой лосенка доставят в центр реабилитации диких животных
Ветеринары ввели седативное вещество сломавшему ноги после столкновения с машиной лосенку в Истринском городском округе. Теперь специалисты ждут пока лекарство подействует, чтобы перевести пострадавшее животное. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация с животным вызвала большое беспокойство неравнодушных жителей, поэтому прибывшие на место специалисты государственной ветеринарной службы уже оказали пострадавшему лосенку первую помощь.
«Учитывая тяжелое состояние, принято решение осуществить безопасную седацию для перевозки. Главная задача — позаботиться о пострадавшем животном и поступить с ним максимально гуманно», — заявили в пресс-службе.
Ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов уточнил, что лосенку введут специальные препараты, чтобы погрузить и транспортировать в национальный парк «Лосиный остров», где им займутся специалисты.
Он отметил, что окончательное решение по лосенку примет консилиум ветеринаров, который соберется для изучения именно этого случая. Сама реабилитация займет от двух до трех недель.
Травма, которую получил лось, очень серьезная, она связана с потерей задних тазовых конечностей, то есть их чувствительности нет. Если животное восстановится, то будет ходить.
Андрей Самойлов
Ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции
Директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина в комментарии 360.ru заявила, что знает о ситуации с лосенком и специалисты уже приготовились к его приему.
«Главное чтобы лосенок благополучно пережил переезд. Вольер уже выделен, готов. Специалисты на месте, по приезде осмотрят его, но конечно травмы и риски высокие. Но мы сделаем все возможное», — пообещала она.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры уточнили, что авария с диким животным и автомобилем произошла в воскресенье, 18 мая. В ведомстве подчеркнули, что истринская прокуратура проверит профильные организации после сообщений о неоказании помощи дикому животному.