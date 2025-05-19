Сбитого под Истрой лосенка доставят в центр реабилитации диких животных

Ветеринары ввели седативное вещество сломавшему ноги после столкновения с машиной лосенку в Истринском городском округе. Теперь специалисты ждут пока лекарство подействует, чтобы перевести пострадавшее животное. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с животным вызвала большое беспокойство неравнодушных жителей, поэтому прибывшие на место специалисты государственной ветеринарной службы уже оказали пострадавшему лосенку первую помощь.

«Учитывая тяжелое состояние, принято решение осуществить безопасную седацию для перевозки. Главная задача — позаботиться о пострадавшем животном и поступить с ним максимально гуманно», — заявили в пресс-службе.

Ведущий ветеринарный врач Истринской ветеринарной станции Андрей Самойлов уточнил, что лосенку введут специальные препараты, чтобы погрузить и транспортировать в национальный парк «Лосиный остров», где им займутся специалисты.

Он отметил, что окончательное решение по лосенку примет консилиум ветеринаров, который соберется для изучения именно этого случая. Сама реабилитация займет от двух до трех недель.