Самолет Sukhoi Superjet из Нижневартовска экстренно приземлился в Минводах

RT: Superjet совершил аварийную посадку в Минводах из-за технических проблем

Фото: РИА «Новости»

Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минводах. Об этом RT сообщили в транспортной прокуратуре.

Причиной аварийной посадки стали технические неполадки. В прокуратуре не уточнили, о каких именно проблемах идет речь.

О подготовке самолета к аварийной посадке из-за отказа генератора сообщал Telegram-канал «112». На борту воздушного судна находятся 103 человека.

Самолет Sukhoi Superjet 12 июля разбился в Подмосковье. По предварительным данным, произошел отказ двигателя. Еще одна из версий — в самолет врезалась стая птиц.

Борт принадлежал компании «Газпром Авиа», следователи начали проверку на предприятии, где лайнер проходил техническое обслуживание.

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