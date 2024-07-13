Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минводах. Об этом RT сообщили в транспортной прокуратуре.
Причиной аварийной посадки стали технические неполадки. В прокуратуре не уточнили, о каких именно проблемах идет речь.
О подготовке самолета к аварийной посадке из-за отказа генератора сообщал Telegram-канал «112». На борту воздушного судна находятся 103 человека.
Самолет Sukhoi Superjet 12 июля разбился в Подмосковье. По предварительным данным, произошел отказ двигателя. Еще одна из версий — в самолет врезалась стая птиц.
Борт принадлежал компании «Газпром Авиа», следователи начали проверку на предприятии, где лайнер проходил техническое обслуживание.
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Самолет Sukhoi Superjet из Нижневартовска экстренно приземлился в Минводах
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