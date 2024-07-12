Следователи начали проверку на заводе, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet

Следователи пришли с обыском на завод в Луховицах после крушения SSJ 100

Фото: РИА «Новости»

Представители правоохранительных органов начали следственные действия  на территории Луховицкого авиационного завода имени Воронина, где прошел техобслуживание упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия на территории завода», — отметил собеседник агентства.

В рамках расследования эксперты изучат документацию, связанную с ремонтом воздушного судна.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной 12 июля. Ранее спасатели нашли два черных ящика рухнувшего авиалайнера — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

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