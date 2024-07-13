Sukhoi Superjet рейсом Нижневартовск — Минводы приготовился к аварийной посадке

«112»: Superjet рейсом Нижневартовск — Минводы готовится к аварийной посадке

Фото: РИА «Новости»

Самолет Sukhoi Superjet-100, направляющийся из Нижневартовска в Минводы, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, у лайнера отказал генератор. На борту находятся 103 пассажира.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение под Коломной. Предварительно, авиакатастрофа произошла из-за отказа двигателя. Лайнер принадлежал компании «Газпром Авиа». Следователи организовали проверку на заводе, где самолет проходил техобслуживание.

Согласно еще одной из версий, отказ двигателей Sukhoi Superjet-100 мог произойти из-за столкновения с птицами.

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