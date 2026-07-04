Самолет Стамбул — Минеральные Воды вернулся из-за проблем с кондиционированием
СК: самолет Стамбул — Минводы вернулся из-за неисправности кондиционирования
Самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Стамбула в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Предварительная техническая причина — срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования», — отметили следователи.
Они начали доследственную проверку по факту авиационного происшествия. Специалистам предстоит выяснить точные причины и условия аварийной ситуации.
Борт вылетел из Стамбула днем 4 июля. Над Черным морем экипаж подал аварийный сигнал и направил самолет обратно в аэропорт вылета.
Лайнер благополучно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.