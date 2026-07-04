Сегодня 16:31 Подавший сигнал бедствия над Черным морем самолет приземлился в Стамбуле Фото: РИА «Новости»
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А46074 Стамбул — Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила
пресс-служба Росавиации.
Экипаж Superjet 100 принял решение о возвращении по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту, отметили в пресс-службе. Он благополучно приземлился в 15:44 по московскому времени.
Ранее борт авиакомпании «Победа», 4 июля летевший в Киров из Москвы
совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Причиной стала неисправность одной из систем.
В конце июня в аэропорту города Мирного самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Новосибирска,
выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
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