Подавший сигнал бедствия над Черным морем самолет приземлился в Стамбуле

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А46074 Стамбул — Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипаж Superjet 100 принял решение о возвращении по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту, отметили в пресс-службе. Он благополучно приземлился в 15:44 по московскому времени.

Ранее борт авиакомпании «Победа», 4 июля летевший в Киров из Москвы совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Причиной стала неисправность одной из систем.

В конце июня в аэропорту города Мирного самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Новосибирска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.