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    Два человека пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Майями

    ТАСС: два человека пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Майями

    Фото: 360.ru

    В международном аэропорту Майами грузовой и пассажирский самолеты задели друг друга во время руления. Об этом сообщил телеканал CBS.

    Борт Boeing 767 авиакомпании UPS столкнулся с лайнером Boeing 737, принадлежащим Copa Airlines.

    Как заявил ТАСС директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд Грег Чин, самолеты соприкоснулись на пересечении рулежных дорожек, два человека получили легкие травмы. На работу аэропорта происшествие не повлияло.

    Ранее в США произошел сбой компьютерной системы управления полетами. В аэропортах задержали 9917 рейсов, еще 733 отменили, свыше полутора миллионов пассажиров оказались заблокированы.

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