ТАСС: два человека пострадали при столкновении самолетов в аэропорту Майями

В международном аэропорту Майами грузовой и пассажирский самолеты задели друг друга во время руления. Об этом сообщил телеканал CBS .

Борт Boeing 767 авиакомпании UPS столкнулся с лайнером Boeing 737, принадлежащим Copa Airlines.

Как заявил ТАСС директор по коммуникациям авиационного департамента округа Майами-Дейд Грег Чин, самолеты соприкоснулись на пересечении рулежных дорожек, два человека получили легкие травмы. На работу аэропорта происшествие не повлияло.

Ранее в США произошел сбой компьютерной системы управления полетами. В аэропортах задержали 9917 рейсов, еще 733 отменили, свыше полутора миллионов пассажиров оказались заблокированы.