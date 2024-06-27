Сама зашла в огонь. Жена единственного выжившего рассказала о пожаре во Фрязине

Жена выжившего в пожаре во Фрязине: мужа переведут в общую палату 27 июня

В крупном пожаре в высотном здании во Фрязине выжил только один человек. Его состояние стабилизировалось, 27 июня его уже переведут в общую палату. Об этом 360.ru рассказала его жена.

Она сообщила, что жизни ее супруга сейчас ничего не угрожает. Мужчина может разговаривать и находится в относительно нормальном состоянии.

«Его переведут в общую палату, сегодня, после трех. Но еще неизвестно, в какую», — указала женщина.

Супруга пострадавшего добавила, что воспитывает с мужем четверых детей. Она отметила, что выбежала из дома, как только узнала о пожаре. По ее словам, пришлось выломать две двери, чтобы добраться до мужа, заблокированного в здании.

«Я же сама зашла в этот пожар, чтобы спасти моего мужа. <…> Я кричала как сумасшедшая, снимала маски с этих [пожарных], а потом забежала сама туда внутрь», — подчеркнула она.

Жертвами пожара стали шесть человек. Выжившего в пожаре мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В Следственном комитете предположили, что ЧП произошло из-за неисправной проводки.