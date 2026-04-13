Пять человек пострадали при падении автомобиля с моста в воду в Москве
Автомобиль Kia вылетел с моста на востоке Москвы и упал в воду. Об этом сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло в районе Вешняков (ВАО) на Горбатом мосту. В результате аварии пострадали пять человек: троих госпитализировали, еще двоих осматривают медики. На месте работают экстренные службы.
Очевидцы сообщают, что перед падением машина сбила людей.
«Куча спецслужб, сбили двух человек и машина улетела с моста», — рассказала свидетельница произошедшего.
В августе машина каршеринга перевернулась и упала в реку на Рубцовской набережной в Москве. На момент ДТП в автомобиле находились пять человек, трое из них — дети. Всех вытащили.