Пять человек пострадали при падении автомобиля с моста в воду в Москве

Автомобиль Kia вылетел с моста на востоке Москвы и упал в воду. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в районе Вешняков (ВАО) на Горбатом мосту. В результате аварии пострадали пять человек: троих госпитализировали, еще двоих осматривают медики. На месте работают экстренные службы.

Очевидцы сообщают, что перед падением машина сбила людей.

«Куча спецслужб, сбили двух человек и машина улетела с моста», — рассказала свидетельница произошедшего.

В августе машина каршеринга перевернулась и упала в реку на Рубцовской набережной в Москве. На момент ДТП в автомобиле находились пять человек, трое из них — дети. Всех вытащили.