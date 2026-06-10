На Кубани мать упала с моста вместе с пятилетним сыном

Жительница станицы Новопокровской упала с моста вместе с пятилетним сыном. О происшествии сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Вечером 7 июня 33-летняя местная жительница со своим пятилетним сыном упала с моста в реку Ея в станице Новопокровской. В результате произошедшего женщина и ее малолетний сын погибли», — отметили в сообщении.

Очевидцы сообщили о происшествии, но спасти женщину и ребенка не смогли. Тела обнаружили рано утром 8 июня, сообщили местные паблики.

Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства малолетнего. Криминалисты проводят мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Дело на контроль взяли в аппарате СУ СК России.

В Якутии 7 июня нашли тело пропавшего накануне трехлетнего ребенка. Мальчик гулял с родителями во дворе дома, но затем остался без присмотра и сбежал. Тело ребенка нашли в 25 метрах от берега реки в селе Арылах, в четырех километрах ниже по течению.