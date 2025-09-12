С канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали 35 человек

На момент аварии на канатной дороге на Эльбрусе находились 37 человек, 35 из них эвакуировали, двое погибли. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«На канатной дороге всего находились 37 человек. Поисково-спасательные подразделения эвакуировали 35 человек. К сожалению, двое погибли», — заявили в ведомстве.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ранее сообщил, что на канатной дороге на Эльбрусе трос сошел с ролика. На место ЧП для эвакуации тел погибших выдвинулась группа спасателей.

СК по Кабардино-Балкарии по факту происшествия завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Республиканская прокуратура начал проверку работы проверяющих органов и компании — эксплуатанта канатной дороги.

В начале августа из-за обрыва троса пострадали 12 пассажиров канатной дороги в Нальчике.