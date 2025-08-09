В Нальчике 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги

Как минимум 12 человек пострадали в Нальчике при обрыве канатной дороги. Такую информацию предоставила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии в официальном Telegram-канале .

Шесть пострадавших остаются в больнице. Оставшиеся травмировались меньше, их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение — в числе этих пациентов ребенок.

Пятеро госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. Последний в реанимации, за его жизнь борются врачи. К операции подключились по видеосвязи специалисты из НИИ нейрохирургии имени Николая Бурденко.

При этом ранее хирург Абашидзе давал РБК немного другую информацию. По его данным, двое пострадавших получили компрессионно-оскольчатые переломы позвоночника, обоим потребовалось оперативное лечение.

Медик также оценивал как тяжелое состояние не одного, а двоих пострадавших.

Канатная дорога оборвалась в Нальчике 8 августа. Лопнули тросы фуникулера. Некоторые люди упали на землю вместе с креслами, другие застряли на высоте.