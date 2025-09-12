СК завел дело после смертельной аварии на канатной дороге Эльбруса

Источник 360.ru: 10 человек застряли на канатной дороге Эльбруса после аварии

Авария на канатной дороге на горе Эльбрус привела к падению подвесных кресел с пассажирами. В результате происшествия погибли два человека, еще несколько получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве подчеркнули, что криминалисты завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила, что проведет проверку работы компании-эксплуатанта канатной дороги, а также оценит работу проверяющих органов.

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии сообщили, что на Эльбрус для оказания помощи пострадавшим прибыли три бригады скорой помощи и выдвинулись еще три экипажа медицины катастроф.

В ведомстве подчеркнули, что всех получивших травмы доставят в Республиканскую клиническую больницу.

Источник 360.ru уточнил, что после аварии на канатной дороге остались висеть не менее 10 кресел с пассажирами. На землю их начали спускать прибывшие на место спасатели.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что предварительной причиной аварии на канатной дороги на Эльбрусе стал сход троса с ролика одной из опор.