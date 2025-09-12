Жертвами аварии на канатной дороге Эльбруса стали два человека

Коков заявил о гибели двух человек в аварии на канатной дороге Эльбруса

Сошедший с ролика трос привел к аварии на канатной дороге на горе Эльбрус. В результате происшествия погибли два человека, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков .

Он подчеркнул, что на место выехала группа спасателей для эвакуации тел погибших. Данных о других пострадавших пока нет

«Предварительная причина аварии — сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося установят соответствующие органы», — подчеркнул Коков.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших.

В пресс-службе республиканского главка МЧС уточнили, что сообщение об обрыве троса на однокресельной канатной дороге Эльбруса поступил на пульт дежурного в 15:30. В ведомстве подтвердили, что в результате происшествия погибли два человека.

В начале августа 12 пассажиров канатной дороги в Нальчике получили травмы различной степени тяжести из-за обрыва троса. В пресс-службе Минздрава Кабардино-Балкарии подчеркнули, что госпитализация понадобилась пяти пострадавшим, один из которых находился в тяжелом состоянии.