360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    РСТ рассказал о ситуации на Пхукете после сильных ливней

    У большинства туристов на Пхукете не возникло серьезных проблем из-за прошедших в последнюю неделю сильных ливней. Об этом сообщил 360.ru Российский союз туриндустрии.

    С утра 30 октября на остров вернулась солнечная безветренная погода. Власти сняли красный уровень опасности, в пострадавших от наводнения районах вода спадает, но остались последствия.

    Экскурсии проходят по расписанию, отдыхающие начинают выходить на пляжи.

    «Многие туристы на месте, по их словам, удивляются новостям о наводнении, так как в их районах обстановка спокойная», — отметили в РСТ.

    Вместе с тем грозы могут повториться, прогноз до 3 ноября остается нестабильным. Туристам порекомендовали ориентироваться на обстановку в своем районе пребывания и следить за сообщениями властей Таиланда.

    Ранее путешественники поделились кадрами затопленных улиц и плавающей в воде гостиничной мебели на Пхукете.

    Читайте также

    Жителей Пхукета предупредили об угрозе наводнения

    «Дорогу вообще не было видно». Россиянин рассказал о потопе на Пхукете

    На Пхукете подтопило несколько районов после ливней

    Жителей Пхукета предупредили об угрозе наводнения

    «Дорогу вообще не было видно». Россиянин рассказал о потопе на Пхукете

    На Пхукете подтопило несколько районов после ливней