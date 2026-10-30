РСТ рассказал о ситуации на Пхукете после сильных ливней

У большинства туристов на Пхукете не возникло серьезных проблем из-за прошедших в последнюю неделю сильных ливней. Об этом сообщил 360.ru Российский союз туриндустрии.

С утра 30 октября на остров вернулась солнечная безветренная погода. Власти сняли красный уровень опасности, в пострадавших от наводнения районах вода спадает, но остались последствия.

Экскурсии проходят по расписанию, отдыхающие начинают выходить на пляжи.

«Многие туристы на месте, по их словам, удивляются новостям о наводнении, так как в их районах обстановка спокойная», — отметили в РСТ.

Вместе с тем грозы могут повториться, прогноз до 3 ноября остается нестабильным. Туристам порекомендовали ориентироваться на обстановку в своем районе пребывания и следить за сообщениями властей Таиланда.

Ранее путешественники поделились кадрами затопленных улиц и плавающей в воде гостиничной мебели на Пхукете.