Пенсионер из Москвы разбился на параплане в горах Кабардино-Балкарии

Вылетевший без инструктора парапланерист разбился в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Как сообщила пресс-служба республиканского СК, погибший оказался 68-летним жителем Москвы.

В ведомстве уточнили, что в самостоятельный полет пенсионер отправился в воскресенье, 7 июня. Воздушный транспорт потерпел крушение рядом с парадромом в верховьях Чегемского ущелья.

Для установления всех причин и обстоятельств случившегося на место выехали криминалисты. По итогам проверки они примут решение о возбуждении уголовного дела.

В начале мая на параплане с мотором разбился 48-летний житель Челябинской области. Крушение произошло в Пластовском районе между селом Кочкарь и городом Пласт.