Российский парапланерист Грибанов разбился на юго-западе Турции

Приехавший в Турцию для участия в пятидневном курсе по скоростному полету российский парапланерист Вячеслав Грибанов погиб при падении на каменистую местность на курорте Олюдениз в провинции Мугла. Об этом сообщила газета Star .

По данным журналистов, 37-летний россиянин отправился в полет с площадки, расположенной на высоте 1700 метров.

Во время приземления по неизвестной причине Грибанов не справился с управлением парапланом и разбился, упав на камни.

Очевидцы вызвали на место медиков, которые констатировали смерть спортсмена. Тело россиянина доставили в морг больницы в Фетхие.

На странице в социальных сетях Вячеслав Грибанов выкладывал видео с полетами, которые совершил в рамках пятидневного прогресс-курса. Последние кадры с закатом над морем спортсмен опубликовал девять часов назад.

В конце августа погиб парапланерист, совершавший полет во Всеволожском районе Ленинградской области. Мужчина получил смертельные травмы при падении. После гибели спортсмена региональная прокуратура начала проверку.