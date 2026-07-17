В Надыме параплан с пассажиром зацепился за линию электропередачи

Параплан столкнулся с высоковольтной линией электропередачи недалеко от аэропорта Надыма. Пассажирка получила ожоги и попала в больницу. О случившемся она рассказала 360.ru.

По словам девушки, первый полет в ее жизни продолжался около 10 минут, затем двигатель отказал, и параплан начал снижаться. Пилот лавировал между проводами и опорой, после чего аппарат зацепился линию электропередачи.

«Я не почувствовала, что что-то не так. Он просто пошел на снижение. Подумала, что так и должно быть. Просто мы пониже спустились, чтобы прокатиться. И вот врезались в провода. А выяснилось, что двигатель отказал», — рассказала пассажирка.

Она уточнила, что ремни удержали ее в люльке. Во время ожидания спасателей у девушки начали гореть рука и нога. Виктория также увидела вспышку электрического тока, однако пожара не было.

«Сначала скорая приехала, потом мы уже кричали: „Да вызовите пожарных, чтобы нас сняли“», — поделилась собеседница 360.ru.

Прибывшие на место ЧП специалисты отключили напряжение и заземлили провода. После этого женщину сняли с линии и госпитализировали, сейчас она лечит ожог ноги дома. Пилот не пострадал.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Специалисты оценят соблюдение законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

Ранее парапланерист получил травмы руки и ноги при жесткой посадке в горах Кабардино-Балкарии.