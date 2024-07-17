В Севастополе придумали, как избежать отключения света в жилых домах

Развожаев: в Севастополе будут поочередно отключать свет на крупных предприятиях

Подачу электроэнергии в торговые центры и другие крупные предприятия Севастополя будут при необходимости поочередно выключать, чтобы дать свет в жилые дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди — ТЦ „Муссон“. Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки», — уточнил он.

Развожаев попросил бизнес отнестись к этому шагу с пониманием, назвав меру вынужденной. В Севастополе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии из-за высокой температуры воздуха.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о введении в республике веерных ограничений электроэнергии.

Эксперт по энергетике Игорь Юшков призвал навести порядок в сетевом хозяйстве регионов, чтобы избежать новых энергетических коллапсов.