Украинский коптер попытался подорвать жителя курского поселка в его доме

Украинский дрон утром 16 июля атаковал поселок Теткино, сбросив взрывное устройство на один из домов. В результате пострадал мужчина, сообщил в своем Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Взрыв повредил крышу и окна в доме пострадавшего, добавил он. Сейчас собственнику жилья оказывают необходимую медицинскую помощь.

Смирнов добавил, что жителю помогут с ремонтом домовладения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Шебекина и Новой Таволжанки. Там пострадали четверо мужчин. Также зафиксированы повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и ЛЭП. В городе пока частично нет света.

Утром 16 июля Минобороны сообщило об уничтожении минувшей ночью 13 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами страны и акваторией Черного моря.