Спасатель пострадал в Теткино после атаки дрона ВСУ

Смирнов: при сбросе взрывчатки с БПЛА ВСУ в Теткино пострадал спасатель

В поселке Теткино Курской области в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера на пожарную часть ранения получил спасатель. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«С украинского коптера сегодня ночью на здание пожарной части в поселке Теткино сбросили взрывное устройство. Ранение получил дежурный спасатель, его отвезли в Глушковскую районную больницу, где врачи оказали первую медицинскую помощь», — написал он.

Смирнов добавил, что в результате взрыва также пострадали личный легковой и служебный грузовой автомобили.

Утром в среду Минобороны сообщило, что в течение прошлой ночи в небе над Воронежской и Белгородской областями сбили три украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме того, ПВО уничтожила два дрона ВСУ в Брянской области.