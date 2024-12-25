Российские медики отправятся на место ЧП в Актау для эвакуации граждан России

Группа российских медиков готовится к вылету на место крушения самолета в казахстанском Актау. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

«К вылету в Актау готовится группа из 15 специалистов <…> для сопровождения при эвакуации россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолета „Азербайджанских авиалиний“, — сказал он.

По словам Кузнецова, в состав группы специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России вошли анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги и травматологи-ортопеды.

Ранее президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ заявил, что самолет МЧС России с медперсоналом и необходимым оборудованием на борту отправится на место трагедии в Казахстане.

Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку-Грозный, разбился в районе Актау утром 25 декабря. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира.

Росавиация предполагает, что причиной крушения могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц.

В результате авиакатастрофы выжили 29 человек, в том числе 10 граждан России. Из пяти членов экипажа спаслись двое. В реанимацию доставили 11 пострадавших.