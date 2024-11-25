Российские дипломаты выехали к загоревшемуся лайнеру в Анталье

Захарова: российские дипломаты выехали на место возгорания самолета в Анталье

Российские дипломаты срочно выехали в аэропорт Антальи, где после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российские загранучреждения в Турции, в частности, генконсульство в Анталье, плотно контактируют с местными властями для содействия россиянам.

«В ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информацией о ситуации непосредственно с места событий, куда они срочно выехали», — подчеркнула Захарова.

Ранее Западном межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о проведении проверки, чтобы установить все обстоятельства возгорания российского лайнера при посадке в Турции.

В авиакомпании «Азимут» заявили, что лайнер загорелся из-за грубой посадки, пассажиров эвакуировали по надувным трапам, никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, ведомство разберется в произошедшем, а компания «Азимут» уже готовит резервный борт для отправки обратного рейса.