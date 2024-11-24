Стало известно о состоянии пассажиров загоревшегося самолета из Сочи в Анталье

Росавиация: при возгорании в самолете Superjet Сочи — Анталья погибших нет

При возгорании самолета Superjet в Турции обошлось без погибших. Началась проверка, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он подтвердил, что после посадки в аэропорту Анталья загорелся самолет Superjet 100. Кореняко сообщил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Азимут».

«Погибших нет. Росавиация разбирается в произошедшем», — сказал он.

Онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya сообщила, что возгорание произошло в двигателе самолета. Наземные службы аэропорта потушили огонь. На время работ они перекрыли взлетно-посадочную полосу. Заместитель губернатора провинции Анталья Суат Сейитоглу сообщил агентству DHA, что никто не пострадал, все 79 пассажиров эвакуировались. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.