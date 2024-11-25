Авиакомпания назвала причину возгорания Superjet 100 в Анталье

«Азимут»: грубая посадка и пожар в Superjet произошла из-за сдвига ветра

«При посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», — заявил перевозчик.

Никто не пострадал. Пассажиры благополучно добрались до аэровокзала. «Азимут» предоставит резервный борт для обратного рейса А45052.

О жесткой посадке самолета рассказала одна из пассажирок. По ее словам, задняя левая турбина загорелась сразу после удара. Судя по видео с взлетно-посадочной полосы, огонь охватил большую площадь. Росавиация сообщила, что наземные службы аэропорта Антальи потушили его. Следком России начал проверку.