Российская модель умерла перед свадьбой мечты на острове в Таиланде

Mash: 24-летняя модель из России приехала на свадьбу на остров Самуи и умерла

Погибшая в Таиланде на острове Самуи россиянка приехала из Новосибирска на собственную свадьбу. Сильная волна сбила ее со скалы во время медитации, сообщил Telegram-канал Mash .

Пара решила устроить свадьбу мечты на побережье и заранее приехала на курорт. Жених и невеста успели провести праздничную фотосессию и решить организационные вопросы. За несколько дней до церемонии 24-летняя модель захотела помедитировать в одиночестве на смотровой площадке Lad Ko Viewpoin. Поднялся шторм, и сильная волна смыла девушку со скалы.

О смерти избранницы 47-летний жених узнал из новостей. Когда он приехал, спасатели вынесли тело девушки на берег.

Россиянка знала о штормовом предупреждении, но вышла на камни, сообщил Telegram-канал Shot. Полиция допросила ее жениха и очевидцев.

В сентябре в Таиланде погиб еще один россиянин. Его полуобнаженное тело нашли около статуи Наги на Пхукете. Полиция решила, что он совершил самоубийство.