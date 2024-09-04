«Да это бред!» Тетя погибшего в Таиланде россиянина опровергла слухи о его самоубийстве

Тетя убитого в Таиланде мужчины предположила, что он мог попасть в местную банду

Тайские полицейские обнаружили на Пхукете тело россиянина со следами пыток. Его тетя рассказала 360.ru, каким был погибший и что могло привести к его смерти.

Женщина заявила, что ее племянник был спокойным, отзывчивым и бесконфликтным человеком. Он был женат, вместе с супругой уехал из Нижнего Тагила в Сочи, а оттуда в Таиланд. Отношения в семье у него были хорошими, спиртным он не злоупотреблял.

При этом она резко опровергла появившиеся слухи о самоубийстве мужчины.

«Начинают уже писать всякую ерунду, что он сам на себя руки наложил. Какие руки наложил, если удары тупым предметом, перерезаны руки?! Да это бред! Он на такое не пошел бы никогда! Он любил свою жену, любил дочь! Что бредятину-то нести?! Уже начинают переворачивать все», — заявила собеседница 360.ru.

По ее версии, погибший мог связаться с какими-то злоумышленниками в самом Таиланде. В Нижнем Тагиле никаких криминальных следов ее племянник не оставил.

«Кто мне звонил — вчера, сегодня, — все говорят: по ходу, в группировку какую-то попал, наверное, по ошибке. <…> Решил, может, работу найти или что… Я не знаю, ничего не могу сказать», — добавила она.

Похоронят погибшего на малой родине. У него остались мать, жена, дочь, бабушка и дедушка.

Обезображенный труп мужчины нашли накануне утром. Личность установили по документам, найденным рядом с телом. Погибшему было 27 лет.