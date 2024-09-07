Полиция Таиланда закрыла дело о загадочной смерти россиянина

Гражданин России Илья Орлов, тело которого обнаружили в канаве рядом со статуей мистической змеи в Таиланде, мог совершить суицид. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, полиция закрыла уголовное дело, решив, что в смерти мужчины нет криминала.

На протяжении последних дней жизни мужчина в одиночестве бродил по острову без денег. Камеры засняли его в той же одежде, в которой его нашли мертвым. Ссадины на теле россиянина, вероятно, были получены им задолго до смерти.

Силовики также осмотрели комнату, в которую незадолго до смерти Орлова пустил пожить знакомый россиянин. Там также не были найдены следы крови или борьбы.

Тело Орлова с обнаженным торсом нашли 3 сентября около статуи Наги (змееподобное мифическое существо в буддизме) рядом с пляжем Карон.

Ранее тело еще одного россиянина обнаружили тайские полицейские. Туриста зарезали в доме на Пхукете, где продавали запрещенные вещества.