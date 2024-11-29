Россиянка утонула во время мощного шторма в Таиланде

Shot: россиянка утонула на юге Таиланда во время сильного шторма

Туристка из России утонула на юге Таиланда. Сейчас там бушуют сильные наводнения, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов поста, Камилла Б. отдыхала на острове Самуи со своим парнем. Предположительно, девушка не обратила внимание на предупреждения о шторме и вышла на камни. Оттуда ее смыло волной и унесло в море. Сейчас молодой человек погибшей и очевидцы находятся в полиции.

Сильные наводнения обрушились на провинцию Паттани, которая находится недалеко от туристических районов. Тяжелая ситуация сложилась в городе Хатъяй.

На прошлой неделе стало известно о гибели туристов в Лаосе. Путешественники отравились некачественным алкоголем.