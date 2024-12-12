Россиянка решилась исправить нос и умерла через полтора часа после начала операции

Mash: махачкалинка скончалась во время операции по коррекции носовой перегородки

Жительница Махачкалы, решившая исправить носовую перегородку, скончалась во время операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Септопластику проводили под общим наркозом в частной клинике «Авиценна». В назначенный день женщина пришла на операцию.

Врач ввел ей анестезию, но через две минуты у пациентки резко упали пульс и давление. Доктор и ассистент сразу же вызвали скорую помощь и начали реанимацию.

«Спустя 1,5 часа пришлось констатировать смерть», — сообщил источник Mash.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как отметил Mash, обратился в полицию с заявлением на врачей отец погибшей — хирург с 30-летним стажем.

Ранее петербурженка умерла после липосакции. Женщина почувствовала себя плохо еще в клинике и потеряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но спасти петербурженку не удалось. Следователи возбудили уголовное дело. Как рассказывал муж скончавшейся, у нее не было никаких противопоказаний к процедуре.