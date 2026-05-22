Президент Украины Владимир Зеленский лично приказал убить главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Вести» .

По его словам, глава киевского режима организовал множество покушений на территории России.

«Он — человек, который лично отдал приказы на убийство Маргариты Симоновны Симоньян. К счастью, покушение удалось остановить. А вот приказ на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, к сожалению, был исполнен», — напомнил журналист.

Также Соловьев обвинил украинского лидера в гибели российского военкора и блогера Владлена Татарского, покушении на убийство писателя Захара Прилепина и многих других.

В конце января Дарья Трепова, осужденная на 27 лет колонии за теракт против военкора Владлена Татарского, дала интервью телеканалу «Россия 1». Она извинилась перед пострадавшими и признала свои действия самым большим злом для многих людей.