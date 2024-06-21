Родители утонувшей в Сочи девушки выехали на опознание

К опознанию найденного сотрудниками МЧС тела молодой девушки в акватории Черного моря привлекли родителей пропавшей во время шторма 16 июня уроженки Липецкой области Дианы. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи Лариса.

Она пояснила, что мать пропавшей отправилась в Сочи еще полтора дня назад, а отец на машине выехал только в пятницу, 21 июня.

«Нам сказали, вскрытие проведут в Ростове-на-Дону, там же проведут кремацию. Урну с прахом доставят в Усмань», — заявила Лариса.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что результатов опознания еще нет, но, судя по кадрам, которые разошлись по Telegram-каналам, спасатели нашли тело Дианы.

Приехавшую на отдых с двумя приятелями 20-летнюю девушку смыла гигантская волна. Компания в этот момент находилась на сочинском пляже «Ривьера».

По словам родных девушки, в море ее затянул друг Денис, а второй мужчина — Андрей — предупреждал, что заходить в воду во время шторма опасно.

«Думаю, что вина на ее спутниках есть. Они взрослее и должны контролировать процесс», — заявила Лариса, комментируя случившееся.

О найденном в Черном море теле девушки пресс-служба МЧС сообщила вечером в минувший четверг, 16 июня. В ведомстве не исключили, что тело принадлежит пропавшей 16 июня 20-летней туристке. Личность погибшей установят в рамках процедуры опознания.