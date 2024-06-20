Тело пропавшей 16 июня девушки нашли в море у Сочи

Спасатели вытащили из моря тело девушки, которая, предположительно, пропала 16 июня в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Ее личность установят после опознания», — отметили в сообщении.

Огромная волна во время шторма унесла 20-летнюю Диану на Черном море. Девушка приехала отдохнуть в Сочи из Липецкой области. В воду она зашла в компании своего приятеля, который безуспешно пытался удержать ее в волнах.

Сильное течение унесло девушку в открытое море. Мужчина не смог ей уже ничем помочь. Спасатели организовали поиски, которые продолжались пять дней.

Подруга семьи Дианы рассказала 360.ru, что девушка мечтала побывать на море. Она копила деньги на поездку, чтобы просто погулять по берегу.