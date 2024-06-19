Сегодня 01:31 Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть? Спасатель Дударев: выжить при сильной волне, унесшей девушку в Сочи, можно 0 0 0 Эксклюзив

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Огромная волна во время шторма на Черном море унесла 20-летнюю Диану, приехавшую отдохнуть в Сочи из Липецкой области. В воду она зашла в компании своего приятеля Дениса, который пытался удержать ее в волнах, но в какой-то момент не справился. Обратное течение унесло девушку в открытое море. Ее поиски продолжаются уже четыре дня. Родные надеются, что Диана жива и ее выбросило на берег. Подробнее об истории девушки, а также в том, какие есть пути спасения во время шторма — в материале 360.ru.

Она мечтала о море

В Сочи Диана поехала вместе с двумя друзьями — Андреем и Денисом. Они долго копили на эту поездку, чтобы вместе скинуться, купить билеты и поехать. Пляж «Ривьера» стал их первой остановкой. Об этом 360.ru рассказала подруга семьи девушки Лариса. Она пояснила, что Диана родилась и выросла в городе Усмань Липецкой области. Закончила школу и педагогический вуз, после чего устроилась на работу. «Крутилась как могла, у нас тут с работой не сильно много вариантов. Жила с матерью и бабушкой. Диана очень красивая, добрая и отзывчивая. Поэтому мы сейчас все шоке», — рассказала Лариса. По ее словам, во время шторма Андрей (тот, что постарше) уговаривал Диану не заходить в воду и пытался ее вытащить. Но Денис шутками все же затянул ее в море, а там не смог удержать.

Фото: РИА «Новости»

Этот рассказ подтверждает разошедшееся по социальным сетям видео, на котором молодой человек втягивает девушку в море, несмотря на ее попытки уйти к берегу. В итоге пара стоит в воде обнявшись, а большая волна накрывает их обоих. Молодого человека отбросило к берегу, а девушку унесло течением. «Она мечтала о море. Собирала деньги, только бы просто слетать. Лишь бы посмотреть и погулять по берегу», — рассказала 360.ru двоюродная сестра девушки Анна. Собеседница подчеркнула, что ей непонятно, как Андрей, как самый старший в компании, разрешил Диане зайти в бушующее море. Она добавила, что также не может понять, почему пляж был открыт во время шторма, а еще там не оказалось ни одного спасателя, который мог бы помешать людям заходить в воду. «Андрей рассказывал, что он бегал, искал спасателей, но когда никого не нашел, то вызвал МЧС. Когда они приехали, то сказали, что не полезут в шторм. Понятно, что не нырять, но на лодках-то можно было выехать», — добавила Анна. Собеседница подчеркнула, что мама Дианы после сообщения о пропаже дочери впала в шок и перестала выходить на связь.

Поиски в море, но не на суше

Анна рассказала, что в ближайшее время тетя пропавшей девушки вместе с ближайшей подругой семьи приедут в Сочи, потому что сейчас поисками Дианы занимаются только спасатели. Но они осматривают лишь акваторию, а на берегу девушку никто не ищет. Обращения в полицию результата не дали. Родные написали заявление о пропаже Дианы в отделении Липецкой области, откуда бумагу отправили в Сочи. Но там ее заметили не сразу. «Мы пытались дозвониться до них весь день, чтобы узнать, что они делают. Но нам сказали, что они даже дела не завели. Заявление они просто не заметили. Сказали, что мы такие не одни и не могут они искать только одного человека», — пожаловалась собеседница. Она добавила, что после этого разговора трубку в отделе полиции Сочи брать перестали. Поэтому она не знает, обращались ли правоохранители в больницы, морги и начали ли осматривать побережье.

Даже сами спасатели говорили, что выброшенных людей находили и через три, и через пять дней, без сознания, но находили. Пока нет тела нет смысла считать, что Диана умерла. Анна Двоюродная сестра унесенной штормом в Сочи Дианы

Южный регионального поисково-спасательный отряд МЧС практически каждый день отчитывается о поисках пропавшей девушки на своей странице во «ВКонтакте». В ведомстве уточнили, что тот самый шторм бушевал в минувшее воскресенье, 16 июня.

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Спасатели выезжали в море на катере и осмотрели всю акваторию на удалении более одного километра от берега. К поискам подключили 15 человек и пять единиц техники. Но пока результатов нет, а значит работы продолжатся и на следующий день.

Спасение от большой волны

Во время шторма к водоемам лучше не приближаться и тем более не ходить по берегу, как это делали девушка и молодой человек. Об этом в беседе с 360.ru заявил председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев. По его словам, пара попала под обратное течение. Это такой эффект, который возникает на море во время шторма. «Большой поток воды оттекает от берега и справиться с ним очень тяжело. Поэтому человека уносит», — пояснил Дударев.

Собеседник добавил, что обычно обратное течение представляет собой полосу шириной от 10 до 40 метров. При этом чем дальше человека уносит, тем волна слабее.

Если попали туда, то не надо сопротивляться, а дождаться пока течение ослабнет, отплыть в сторону и возвращаться обратно уже по той волне, которая вынесет на берег. Алексей Дударев. председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа

Дударев подчеркнул, что во время особо мощных штормов необходимо соблюдать все меры безопасности, а свидетелям немедленно вызывать на место спасателей или сотрудников МЧС. «Надо помнить, что вода это стихия, которая ломает камни и сворачивает горы, а не то, что человека», — подытожил эксперт.