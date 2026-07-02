Ребенок утонул в озере в Брянске

В озере в Бежицком районе города Брянска утонула девочка. О случившемся сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о гибели ребенка 2015 года рождения на озере „Орлик-3“», — сообщила пресс-служба.

К месту происшествия направили пожарных специализированной пожарно-спасательной части Брянска, сотрудников полиции и врачей скорой помощи.

Региональная прокуратура инициировала проверку обстоятельств гибели девочки. Эксперты дадут оценку соблюдению законодательства о безопасности людей на воде и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее в Самарской области завершили многодневные поиски школьницы 2013 года рождения, пропавшей около реки. Спасатели обнаружили тело ребенка в воде.