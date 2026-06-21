В Самарской области спасатели нашли тело утонувшей в реке девочки

В Самарской области спасатели нашли тело девочки 2013 года рождения, которая утонула в реке Сок в поселке Калмыковка. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона в соцсети «ВКонтакте» .

Специалисты обследовали участок реки, где ранее пропал ребенок. К поискам привлекли профессионалов с водолазным оборудованием. Операция продолжалась на протяжении нескольких дней и потребовала проверки значительной части дна.

«На протяжении трех дней водолазами и гидролокатором было обследовано около двух километров дна реки. Только на третий день водолазам удалось обнаружить утонувшую под завалами из бревен на глубине шести метров», — сообщили спасатели.

Ранее в Карелии искали семилетнего мальчика, который отдыхал с родителями на острове в Лахденпохском районе. По предварительным данным, ребенок сорвался со скалы и утонул в водах Ладожского озера.