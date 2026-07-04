Полиция разыскала водителя иномарки, который во время конфликта на Юбилейной улице в Мытищах 28 июня распылил перцовый баллончик в оппонента-самокатчика с детьми. Последний рассказал 360.ru о состоянии пострадавшего сына.

«Дети могли пострадать, и, соответственно, я как-то отреагировал на это, а человек достал потом там пистолет, баллон, брызнул и так далее. <…> Понятно по его видео, что никто сильно не пострадал. <…> Но в какой-то момент ребенок стал жаловаться», — рассказал он.

Собеседник 360.ru сообщил, что полдня провел с ребенком в травмпункте. Затем он написал заявление в полицию.

Водитель BMW изложил свою версию событий. Он рассказал, как выехал на пустой пешеходный переход. Примерно в 15-20 метрах от него на самокате двигались мужчина с ребенком.

«Я был уверен, что он сначала доедет до перехода, спешится и уже после этого начнет переходить дорогу. <…> Он подходит к моему автомобилю и с обильными нецензурными высказываниями бьет меня по лицу. Я <…> принимаю решение отъехать за угол и выйти», — рассказал он.

По словам водителя иномарки, мужчина подошел к нему, доставая что-то из сумки. В ответ автомобилист припугнул соперника страйкбольным приводом и распылил в его сторону учебный аэрозольный перцовый баллончик. Ребенок, по его словам и судя по видео, находился на большом расстоянии от авто.

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