Юрист Строков напомнил, что совершеннолетние россияне могут носить при себе перцовые баллончики без лицензии

Совершеннолетние россияне могут приобретать и носить при себе перцовые баллончики без лицензии, но для их провоза в общественном транспорте существуют определенные ограничения. Об этом «Краснодарским известиям» рассказал юрист Никита Строков.

Так, на вокзалах, в поездах и междугородних автобусах решение о допуске с перцовым баллончиком зависит от правил безопасности и внутренних регламентов. На массовых мероприятиях и режимных объектах действуют свои правила. Поэтому юрист рекомендует иметь при себе фото или копию сертификата на баллончик.

Отдельно стоит отметить авиаперелеты. Как правило, перцовые и газовые баллончики запрещены в ручной клади и их перевозка в багаже часто ограничена или вовсе не допускается правилами авиабезопасности.