В Москве один мужчина едва не убил другого возле бара

Конфликт двоих мужчин возле бара на Пушечной улице в Москве привел к тяжелой травме одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, один из них ударил другого в висок. Пострадавший упал на асфальт, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. Ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и избрали меру пресечения.

В конце мая в Москве по горячим следам задержали мужчину, который, как считают оперативники, намеренно ударил оппонента ножом в грудь на улице Панфилова. Нападавшим оказался ранее судимый уроженец Калмыкии. Возбуждено уголовное дело.