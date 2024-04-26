Реактивные снаряды «Ольха» сбили над Белгородской областью | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 07:20 Реактивные снаряды «Ольха» сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области 2 снаряда РСЗО «Ольха» РИА «Новости»

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Белгородскую область пытались атаковать при помощи реактивной системы залпового огня «Ольха». Военные сбили два снаряда, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“», — объявила пресс-служба.

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Дежурными средствами ПВО ликвидировали два снаряда. Их засекли над Белгородской областью.

Ракетную опасность в регионе объявили около 02:00 и отменили спустя почти полчаса. Власти просили жителей Белгорода и Белгородского района спуститься в укрытие либо зайти в помещение без окон.

В Брянской области 25 апреля атаковали пассажирский автобус. На него налетел дрон-камикадзе. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний подросток.