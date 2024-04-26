Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 02:17 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Гладков: угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Власти призвали горожан, которые находятся на улице, спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал глава региона.

В начале недели дежурные силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей над Белгородской областью, никто из гражданских не пострадал.

Во вторник, 23 апреля, трое мужчин пострадали при атаке дрона-камикадзе в городе Шебекино Белгородской области. Беспилотник взорвался над проходной промышленного предприятия. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее режим ракетной опасности также объявляли в Курске.