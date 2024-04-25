Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области, есть пострадавшие | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 18:19 Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области, есть пострадавшие Богомаз: четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус в Курковичах РИА «Новости»

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ВСУ атаковали дроном-камикадзе пассажирский автобус в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых один ребенок 14 лет», — написал он.

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По словам главы региона, пострадавших госпитализировали. Он пообещал, что власти Брянской области окажут им помощь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные атаковали гражданский автомобиль в селе Новокарловка. В результате погибла семейная пара, у них осталось четверо несовершеннолетних детей.