Разрушенный вертолет Robinson, тела 3 пассажиров и пилота нашли в Якутии
В Якутии обнаружили пропавший на прошлой неделе вертолет Robinson. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, 22 июля поисково-спасательная группа вместе с медиками вылетела на поиски пропавшего вертолета. Robinson удалось найти.
«В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии», — указали в прокуратуре.
Также нашли тела пилота и трех пассажиров.
Robinson пропал в Алданском районе 19 июля. По данным МЧС, аварийный маяк на вертолете сработал в 80 километрах от населенного пункта Чагда. Из-за непогоды и плохой видимости вылет спасателей откладывали несколько раз. Специалисты не могли полноценно обследовать участок площадью в 20 километров. Поиски возобновили только 22 июля.