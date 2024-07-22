Разрушенный вертолет Robinson, тела 3 пассажиров и пилота нашли в Якутии

Фото: Unsplash

В Якутии обнаружили пропавший на прошлой неделе вертолет Robinson. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, 22 июля поисково-спасательная группа вместе с медиками вылетела на поиски пропавшего вертолета. Robinson удалось найти.

«В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии», — указали в прокуратуре.

Также нашли тела пилота и трех пассажиров.

Robinson пропал в Алданском районе 19 июля. По данным МЧС, аварийный маяк на вертолете сработал в 80 километрах от населенного пункта Чагда. Из-за непогоды и плохой видимости вылет спасателей откладывали несколько раз. Специалисты не могли полноценно обследовать участок площадью в 20 километров. Поиски возобновили только 22 июля.

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