Вертолет Robinson пропал в Якутии

ГУ МЧС: в Якутии пропал вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту

В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились пилот и три пассажира. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

«Поступила информация, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк „Экоспас“ воздушного судна Robinson. На борту находились три пассажира и один пилот», — указали в ведомстве.

Для поиска пропавшего воздушного судна к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. В ведомстве уточнили, что расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, по факту происшествия с вертолетом организовали проверку. По предварительной информации, аварийный радиомаяк сработал на вертолете около 00:40 по местному времени. Для проведения поисково-спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО «Полярные авиалинии».