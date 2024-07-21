Погода снова сорвала поиски вертолета Robinson в Якутии

Росавиация заявила о неудачных поисках вертолета Robinson в Якутии

Вылетевшие на поиски вертолета Robinson в Якутии по координатам аварийного радиомаяка прервали экспедицию из-за погодных условий. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Он уточнил, что полностью обследовать участок площадью в 20 километров специалисты пока не смогли.

Вертолет с якутскими спасателями и медиками вернулся на аэродром Маган. Руководитель поисково-спасательной операции и республиканского МТУ Росавиации Олег Ворошилов заявил, что поиски возобновятся завтра, если позволит погода.

Вертолет Robinson c пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в минувшую пятницу, 19 июля. Аварийный маяк на воздушном судне сработал в 80 километрах от села Чагда. Вылететь на первую спасательную операцию специалисты не смогли из-за резкого ухудшения погоды.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по факту пропажи вертолета завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения при эксплуатации воздушного транспорта.