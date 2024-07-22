Поиски пропавшего в Якутии вертолета с четырьмя людьми возобновили

«Полярные авиалинии»: в Якутии возобновили поиски пропавшего вертолета Robinson

Фото: Пресс-служба МЧС

Утром 22 июля команда спасателей возобновила поиски пропавшего вертолета Robinson с четырьмя людьми на борту. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии».

Поисково-спасательные мероприятия продолжили в 10:50 (04:50 по московскому времени). В небо поднялся вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», на борту которого находились спасатели, сотрудник правоохранительных органов и медицинская бригада.

Вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами пропал в Алданском районе 19 июля. МЧС сообщило, что аварийный маяк на воздушном судне сработал в 80 километрах от населенного пункта Чагда. Из-за плохих погодных условий и ограниченной видимости вылет спасателей несколько раз откладывали.

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